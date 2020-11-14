حذّر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، من عملاء لجهات أجنبية ينتحلون أسماء سعودية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “القحطاني والعتيبي والمطيري والدوسري”؛ للإيقاع بشباب المملكة.
ودعا المطلق إلى الانتباه لخطورة المخدرات التي يهربها أعداء من حزب الله والمليشيات الحـوثية إلى المملكة، لاستهداف شباب هذا البلد وتدميره، مشيراً إلى أهمية تحصين الأسر لأبنائهم من خلال الحديث معهم كثيراً.
وقال خلال إحدى حلقات برنامج “استديو الجمعة” على إذاعة “نداء الإسلام”، إن بعض الشباب والبنات وهم قليلون، تركوا هذا البلد وخرجوا إلى بلاد الفساد يظنون أن هناك حرية، ومن ثم عاشوا هناك عيشة بائسة حقيرة وأصبحوا مشردين.
وأضاف أن بعض تلك الفتيات أصبحن مشردات عند أناس لا يرحمونهن، وضاعت ممتلكاتهن وأخلاقهن، ثم أصبحن مصدر قلق وأذى لأسرتهن.
وفق “أخبار 24”.