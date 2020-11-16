بعد “فايزر”.. “موديرنا” تعلن نجاح لقاحها المضاد لـ”كورونا” بفعالية 94.5 %

أعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حقق فعاليته الأساسية بنسبة نجاح 94.5 %، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات.
وأوضحت الشركة، في بيان اليوم (الاثنين)، أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي)، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأضافت أنه نظرا لتراكم نتائج المزيد من الحالات التي تؤدي إلى التحليل النهائي، تتوقع أن يتغير تقدير نسبة فعالية اللقاح، مشيرة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص “الاستخدام الطارئ” خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وكانت شركة فايزر قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أن المرحلة النهائية من تجارب اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أسفرت عن نتائج جيدة بنسبة 90 %، ومن المتوقع أن يتم طرحه في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر المقبل بعد الحصول على الموافقات والمراجعة اللازمة من هيئة الغذاء والدواء.