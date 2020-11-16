بينهم نساء.. أمين جدة يصدر قرارات بتكليفات وتدوير لرؤساء البلديات الفرعية

أصدر أمين محافظة جدة، صالح التركي، قرارا إداريا يتضمن تدوير وتكليفات جديدة لرؤساء البلديات الفرعية ضمن استراتيجية الأمانة للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابة المؤهلة في إدارة شؤون البلديات وبهدف تطوير منظومة العمل البلدي في الأمانة.
وأوضحت الأمانة أن القرارات شملت تعيينات وتكليفات في نطاق بلديات الشمال والوسط والجنوب والشرق، حيث تضمنت تكليف كل من قطاع بلديات الشمال سامي العمري رئيساً لبلدية ذهبان الفرعية، وراضي الصحفي رئيساً لبلدية ثول.
أما في قطاع بلديات الوسط فقد تم تكليف المهندس سعد القحطاني رئيساً لبلدية الشرفية، وعهود الشمراني رئيسة لبلدية الصفا الفرعية، وهبه البلوي رئيسة لبلدية العزيزية.
فيما شهد قطاع بلديات الجنوب تكليف المهندس سامي ملا رئيساً لبلدية جدة التاريخية، المهندس أحمد الزهراني رئيساً لبلدية خزام، والمهندس أحمد شافعي رئيساً لبلدية الجنوب الفرعية، والمهندس فيصل المالكي رئيساً لبلدية المليساء. وفق “أخبار 24”.
وفي قطاع بلديات الشرق تعيين كل من: خليل الزهراني رئيساً لبلدية أبرق الرغامة، وتركي الذروي رئيساً لبلدية بريمان، والمهندس محمد الزهراني رئيساً لبلدية طيبة الفرعية.
كما تضمنت القرارات تكليف المهندس عمرو حافظ مديراً لإدارة الإشراف على تنفيذ مواقف السيارات الاستثمارية.