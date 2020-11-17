نشرت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم (الثلاثاء)، مقطعًا مصورا، للشاب السعودي أحمد السليم، يرحب فيه بالوفد الياباني المشارك في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة.
وأشار السليم في كلمته إلى عمق ومتانة العلاقات السعودية – اليابانية التاريخية، ومرور 65 عامًا من الصداقة بين البلدين.
ونوه إلى دراسته الذاتية للغة اليابانية، حيث بدأ اهتمامه بها في عام 2013 كما يذكر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشاب السعودي، يستخدم منصات التواصل في تعليم اللغة اليابانية والإجابة عن أسئلة المهتمين بها.
وتستضيف المملكة قمة مجموعة العشرين (G20) هذا العام، افتراضيًا، يومي السبت والأحد المقبلين (21- 22) نوفمبر 2020.
أحمد السليم (@ahmad_sulaim) تعلم اليابانية بمجهود ذاتي.. يرحب بوفد #اليابان في #قمة_العشرين.
独学で日本語力を身につけたアッサリーム・アハマドさん (@ahmad_sulaim)は、 #G20サミット に参加する日本代表団に歓迎のメッセージを送る#G20SaudiArabia#HostingTheFuture@SWAEDKSA@HRSD_SA pic.twitter.com/CPlLf7UADN
— السفارة السعودية في اليابان (@KSAembassyJP) November 17, 2020