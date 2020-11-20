بالفيديو.. ما ضابط الجمع بين الصلوات عند نزول المطر؟ “المطلق” يجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أنه يجوز الجمع بين الصلوات في حال كان هطول الأمطار يسبب مشقة في الذهاب إلى المسجد.
وأكد، خلال مشاركته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، عدم جواز الجمع بين الصلوات إذا كان المطر خفيفًا ولا يؤثر على الذهاب إلى المسجد.
ونوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلوات في أوقات المطر ، لافتا إلى أن مذهب المالكية وعلماء المدينة المنورة من الصحابة والتابعين جواز الجمع بين الصلوات عند نزول المطر.
#فتاوى | ما ضابط الجمع بين الصلوات عند نزول المطر؟.
معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب. pic.twitter.com/KglXGMzlvI
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 20, 2020
وفق “أخبار 24”.