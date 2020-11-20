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20/11/2020   1:48 م

بعد ظهور أدلة جديدة.. “الصحة العالمية” توصي: لا تستخدموا “ريمديسفير” لعلاج مرضى كورونا

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دفعت بيانات أربع دراسات دولية شملت أكثر من سبعة آلاف مصاب بفيروس كورونا الجديد، منظمة الصحة العالمية، إلى التوصية بضرورة عدم استخدام عقار “ريمديسفير” في علاج مرضى كورونا.

وأكد خبراء المنظمة أن الدراسات أكدت أن العقار لا يحسن المؤشرات الحيوية للمرضى، وليس ذا تأثير كبير على الوفيات أو النتائج الأخرى المهمة بالنسبة للمرضى، مثل الحاجة إلى التهوية الميكانيكية أو مدة التحسن الطبي.

ودعا الخبراء إلى إجراء المزيد من الابحاث حول “ريمسيفير”، وكذلك جمع بيانات إضافية حول تأثيره على مجموعات محددة من المرضى. وفق “أخبار 24”.

بعد ظهور أدلة جديدة.. “الصحة العالمية” توصي: لا تستخدموا “ريمديسفير” لعلاج مرضى كورونا

طب وتداوي
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