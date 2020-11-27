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أخبار محلية > في موقف طريف.. سيدة تقطع مداخلة لحفيدتها أثناء ظهورها على الهواء
27/11/2020   10:57 ص

في موقف طريف.. سيدة تقطع مداخلة لحفيدتها أثناء ظهورها على الهواء

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روى إعلامي موقفاً طريفاً عن مواطنة تسببت من خلاله في قطع مداخلة هاتفية لحفيدتها على الهواء.   

وقال مقدم برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” الإعلامي عبدالله الغنمي، إن الفنانة الشابة رحاب زكري فوجئت خلال مداخلة لها مع البرنامج، بأن جدتها تتواصل معها هاتفياً بشكل عفوي لتخبرها بظهورها على الهواء.   

ولفت إلى أن فريق البرنامج كان يظن أن المشكلة بالصوت، لكن الحقيقة أنها كانت بسبب موقف عفوي من جدة ضيفة البرنامج.   

 

وفق “أخبار 24”.

في موقف طريف.. سيدة تقطع مداخلة لحفيدتها أثناء ظهورها على الهواء

أخبار محلية
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