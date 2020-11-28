نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمير عسير يوجه بإحالة ملف إغلاق برامج التربية الخاصة للتحقيق وإعادة عدد من المدارس
28/11/2020   8:19 ص

أمير عسير يوجه بإحالة ملف إغلاق برامج التربية الخاصة للتحقيق وإعادة عدد من المدارس

+ = -
534

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإحالة قضية إغلاق عدد من البرامج التعليمية بتعليم عسير، وحرمان بعض الفئات منها لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق.

وأوضحت مصادر بحسب “سبق” أن التوجيهات تضمنت التحقيق مع المتسبب بإغلاق هذه البرامج دون دراسة مستفيضة وحرمان بعض الفئات من التعليم هذه الفترة، وسبب الاحتقان لدى أولياء الأمور وعدم الاستجابة لشكواهم.

كما تضمنت، إعادة مدارس ابتدائية الملك عبدالعزيز، وابتدائية ابن كثير وابتدائية حذيفة ابن اليمان، وابتدائية محمد بن عبدالوهاب، إلى ما كانت عليه قبل تطبيق مشروع الطفولة المبكرة، وإعادة التشكيل التعليمي لبرامج التربية الخاصة بمشاركة إدارة التربية الخاصـة بنين وبنات وضمان استمراريتها.

جاء ذلك بعد شكوى قدمها عدد من أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، وتذمرهم من قرار إدارة التعليم بمنطقة عسير بإغلاق برامج التربية الخاصة وبرامج التعليم الشامل.

أمير عسير يوجه بإحالة ملف إغلاق برامج التربية الخاصة للتحقيق وإعادة عدد من المدارس

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123738.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.