أمير عسير يوجه بإحالة ملف إغلاق برامج التربية الخاصة للتحقيق وإعادة عدد من المدارس

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإحالة قضية إغلاق عدد من البرامج التعليمية بتعليم عسير، وحرمان بعض الفئات منها لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق.
وأوضحت مصادر بحسب “سبق” أن التوجيهات تضمنت التحقيق مع المتسبب بإغلاق هذه البرامج دون دراسة مستفيضة وحرمان بعض الفئات من التعليم هذه الفترة، وسبب الاحتقان لدى أولياء الأمور وعدم الاستجابة لشكواهم.
كما تضمنت، إعادة مدارس ابتدائية الملك عبدالعزيز، وابتدائية ابن كثير وابتدائية حذيفة ابن اليمان، وابتدائية محمد بن عبدالوهاب، إلى ما كانت عليه قبل تطبيق مشروع الطفولة المبكرة، وإعادة التشكيل التعليمي لبرامج التربية الخاصة بمشاركة إدارة التربية الخاصـة بنين وبنات وضمان استمراريتها.
جاء ذلك بعد شكوى قدمها عدد من أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، وتذمرهم من قرار إدارة التعليم بمنطقة عسير بإغلاق برامج التربية الخاصة وبرامج التعليم الشامل.