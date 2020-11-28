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أخبار محلية > بالفيديو.. طارق الحبيب يوضح الفئات العمرية الأكثر إصابة بالوسواس.. والنساء تتصدر
28/11/2020   8:19 ص

بالفيديو.. طارق الحبيب يوضح الفئات العمرية الأكثر إصابة بالوسواس.. والنساء تتصدر

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أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن الدراسات أشارت إلى أن الوسواس القهري يصيب النساء أكثر من الرجال.

وقال الحبيب في مقابلة على ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الوسواس القهري يصيب الشخص في مرحلة البلوغ وبداية مرحلة الرشد، لكنه يمكن أن يصيب الأطفال ويكون بالعادة أشد إذا بدأ مبكرا.

وأضاف أنه عند مقارنة الرجال بالنساء نجد أن الوسواس القهري يزيد لدى النساء قليلا ما عدا في الأطفال، ففي الذكور يكون أكثر، وكلما بدأ مبكرا فغالبا يكون تدهوره أكثر. وفق “أخبار 24 “.

وأشار إلى أن الوسواس القهري قد يؤدي إلى الاكتئاب، وهنا تأتي عملية ضبط الجرعة الدوائية لدواء الاكتئاب، مشيرا إلى أن مريض الوسواس يحصل على جرعات أكثر من دواء الاكتئاب وفترة أطول لكي يبدأ العلاج فعاليته.

بالفيديو.. طارق الحبيب يوضح الفئات العمرية الأكثر إصابة بالوسواس.. والنساء تتصدر

أخبار محلية
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