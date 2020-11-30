نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: انخفاض الإصابات لا يعني عدم حدوث موجة ثانية من “كورونا” ويجب الحذر
30/11/2020   9:29 ص

بالفيديو.. استشاري: انخفاض الإصابات لا يعني عدم حدوث موجة ثانية من “كورونا” ويجب الحذر

+ = -
209

حذر استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، من إمكانية أن تشهد المملكة موجة ثانية لفيروس “كورونا” المُستجد، رغم استمرار تسجيل أعداد إصابات منخفضة بالفيروس.  

وقال غليلة في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن انخفاض حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة لا يعني عدم حدوث موجة ثانية، لكن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيجعل المملكة في أمان من هذا الفيروس.  

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة أدت إلى قلة تفشي الوباء بجميع المناطق، مبيناً أن معايير اختيار المملكة ضمن قائمة أفضل وجهات عالمية ‏آمنة للسفر أثناء جائحة “كورونا” تشمل مدى توفر الخدمات الصحية بها والإجراءات الوقائية داخلها.   وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. استشاري: انخفاض الإصابات لا يعني عدم حدوث موجة ثانية من “كورونا” ويجب الحذر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124106.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.