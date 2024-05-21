20 ملياراً استثمارات في عسير خلال مايو

قفزت الاستثمارات في منطقة عسير خلال شهر مايو الجاري إلى أكثر من 20 مليار ريال، مع وصول عدد المصانع في مختلف قطاعاتها إلى أكثر من 390 مصنعاً.
جاء ذلك على هامش افتتاح نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود معرض “الصناعة في عسير “، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها خلال الفترة 20-22 مايو في مركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط، حيث جرى خلاله توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين غرفة أبها وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مهدي آل هضبان، أنه جرى تحقيق ما نسبته 98.6% من مستهدفات العام الماضي، مشيراً إلى أن المعرض يمثل أهمية كبيرة للمنطقة في ظل السعي لتطبيق أهداف استراتيجية تطوير منطقة عسير المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي ربطت المشاريع الصناعية بالتنمية الشاملة المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المعرض يعد أكبر ملتقى صناعي بالمنطقة ويشتمل على أهم الفرص الاستثمارية لدفع عجلة التنمية وتطوير القطاع الصناعي، حيث يجمع العديد من المصانع والشركات والمؤسسات التي تهدف إلى عرض منتجاتها وخدماتها للزوار.