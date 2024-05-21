نسخة سابعة لـ”واحة الإعلام” بـ”مستقبل الطيران”

نظمت وزارة الإعلام النسخة السابعة من “واحة الإعلام”، بهدف إتاحة الفرصة للزائرين من المسؤولين والإعلاميين للاطلاع على المشروعات الوطنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والنماذج التفاعلية، وذلك مواكبة لأعمال مؤتمر “مستقبل الطيران” في نسخته الثالثة 2024، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض.
وتحتوي “واحة الإعلام” على 4 مناطق؛ هي: منطقة الحفاوة السعودية، ووادي الواحة، ومعرض الرؤية، ومنطقة التصوير الفوري، وتتيح استعراض تلك المشروعات؛ وتقديم المعلومات المناسبة عنها، والاطلاع عليها عن قرب، والتواصل المباشر مع المشاركين من المختصين فيها للإجابة عن الاستفسارات، والإسهام في التعريف بها بشكلٍ دقيق.
وتستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى عبر تقنيات متطورة؛ تتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسليط الضوء عليها ضمن تغطيات المؤتمر
ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 700 زائر من المسؤولين المشاركين في المؤتمر، وما يزيد على 120 وسيلة إعلامية وإعلاميين من مختلف دول العالم.
وتضم “واحة الإعلام” عددًا من المشروعات الوطنية الكبرى ضمن معرض رؤية المملكة 2030، بمشاركة كل من؛ وزارة الرياضة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ومبادرة روح السعودية، وهيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومركز الإقامة المميزة، ومشروع نيوم، ومؤسسة المسار الرياضي، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة تطوير المربع الجديد، وشركة القدية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، ووكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ومركز التواصل الحكومي.
وتعد “واحة الإعلام” إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام؛ بهدف إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية المتميزة، من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم الإبداع والابتكار الإعلامي، وتحقيق مزيد من التميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة.
وأقامت وزارة الإعلام 6 نسخ ما بين محلية ودولية، إذ أقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة، والنسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى، والثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي؛ تزامنًا مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرسمية للهند. وفق “أخبار 24”.
فيما أقيمت النسخة الرابعة في العاصمة الرياض؛ مواكبة لاستضافة المملكة للقمم الأفريقية والعربية والإسلامية، والنسخة الخامسة في باريس بالتزامن مع اختيار الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وجاءت النسخة السادسة مواكبةً لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.