أعلن جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي، أمس (الأحد)، اكتمال أعمال البناء، التي بدأت في شهر فبراير عام 2019، للمشاركة في إكسبو الدولي الذي سينطلق في مدينة دبي في شهر أكتوبر2021.
ويعد الجناح السعودي، ثاني أكبر جناح من حيث المساحة في إكسبو 2020، بعد جناح دولة الإمارات المستضيفة لهذا الحدث، وتبلغ المساحة أكثر من 13 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم.
ويصل ارتفاع مبنى الجناح لما يعادل ستة طوابق، وترمز واجهته إلى الفرص الغنية في المملكة، ويضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحاً شمسياً، صنعها رواد أعمال محليون في المملكة.
ويسعى جناح المملكة إلى التواصل مع الزوار من حول العالم بجولات تستعرض الكنوز الرائعة التي تزخر بها 13 منطقة سعودية، بإشراكهم في تجارب تفاعلية. وفق “أخبار 24”.
وتشكل الستارة المائية للجناح عامل جذب رئيسيا إلى جانب الفعاليات والأعمال الفنية لمبدعين سعوديين والتي ستُعرض على شاشة LED زجاجية بحجم 1320 قدماً مربعة.
إضافة إلى عمل فني، يحتوي 2030 قطعة كريستالية يرمز إلى رؤية السعودية 2030.
يسرّ جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي @expo2020dubai بالإعلان عن اكتمال أعمال البناء. نتطلع لاستقبالكم في هذا الحدث العالمي الذي سينطلق في أكتوبر 2021.#السعودية_إكسبو2020دبي#إكسبو_2020دبي pic.twitter.com/Zix1UMjOGh
— Saudi Arabia at Expo 2020 Dubai (@KSAExpo2020) November 29, 2020