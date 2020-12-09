بالفيديو.. تعليق عنصري من أحد الحكام يوقف مباراة باريس سان جيرمان وفريق تركي

تسبب تعليق اعتبر عنصرياً في إيقاف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شاهير التركي في دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصف حكم المباراة الرابع أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق التركي بـ “الزنجي”.
وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي قبل أن يتوجه حكم الساحة في الدقيقة الـ 13 نحو مساعد مدرب الفريق التركي بييرو ويبو، ويشهر البطاقة الحمراء في وجهه، بسبب دخوله في مشادة مع الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتشيسكو بسبب إهانة الأخير للمدرب.
وأدى الموقف لغضب لاعبي فريق باشاك شاهير وجهازه الفني ليغادر اللاعبون أرض الملعب مطالبين باستبعاد الحكم الروماني، وبعدها لحقهم لاعبو الفريق الباريسي، وحاول منظمو المباراة احتواء الموقف بعملية تبديل بين الحكم الرابع وأحد حكام الفار، لكن الفريق التركي أصر على استبعاد الحكم الروماني. وفق “أخبار 24”.
وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل المباراة لتقام اليوم (الأربعاء) على ملعب حديقة الأمراء، من الدقيقة التي توقفت عندها.
PSG vs Istanbul Basaksehir has been suspended following an alleged racist incident involving the 4th official towards Istanbul’s assistant manager. pic.twitter.com/mLIkZiPK7u
— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) December 8, 2020