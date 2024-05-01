إلغاء المناطقية في قبول الجامعات

استقر مجلس شؤون الجامعات على فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446 هـ.
ويمكن القرار الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في جميع الجامعات الحكومية حول المملكة.
ويأتي القرار ضمن منظومة التشريعات والقرارات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. وفق “أخبار 24”.