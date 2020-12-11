التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر اليوم (الجمعة)، عددًا من مشايخ وأعيان أهالي قبائل محافظة بيش.
جاء ذلك خلال جولة الأمير التفقدية للمحافظة، حيث استمع لمطالب الأهالي واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأكد الأمير الدور الهام للمشايخ في المساهمة في عجلة البناء والتنمية وتحقيق الأمن من خلال عملهم في توعية أفراد المجتمع وتعاونهم لخدمة كافة الأهالي.
وأشار إلى ما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية واقتصادية؛ وما تحظى به كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة.
وفق “أخبار 24”.