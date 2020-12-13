بالفيديو.. الغذاء والدواء: اللقاح يتم أخذه على جرعتين بمواعيد محددة.. وهذه مراحل دراسته

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، تفاصيل عملية اعتماد اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن أبرز الدراسات التي يتم تقييمها للقاح هي الدراسات ما قبل السريرية التي تجرى على الحيوانات المخبرية، ثم يليها التجارب السريرية للبشر، ثم دراسات جودة اللقاح.
وأشار إلى أن متابعة اللقاح بعد استخدامه تعد مرحلة نشطة تهدف إلى ضمان سلامته، كما أنها تساعد في الكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث لمستخدميه.
وأضاف المفرج أن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء اللقاح، من حيث الفئات التي ينصح بها والمستثناة، بما لا يشكل قلقًا على الصحة العامة. وفق “أخبار 24”.
وقال إن اللقاح سيكون على جرعتين بينهما قرابة 20 يومًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيدهما حتى تتحقق الفائدة من أخذ اللقاح.
فيديو | الغذاء والدواء: جرعات لقاح #كورونا تتم على مرحلتين #الإخبارية pic.twitter.com/rvtMer3XrV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 13, 2020