الاتحاد الآسيوي يتسلم ملف المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027

تسلم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة، اليوم (الأحد) ملف المملكة لتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027.
واستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي، وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي قام بتسليم الملف خلال اللقاء الذي عقد في مملكة البحرين.
ورحب آل خليفة بوفد الاتحاد السعودي لكرة القدم، معرباً عن تقديره البالغ لحرص الاتحاد السعودي على التقدم بطلب استضافة الحدث القاري الكبير إلى جانب اتحادات اللعبة في كل من قطر وإيران والهند وأوزبكستان.
وقال سلمان: إننا نرى في تقدم خمسة اتحادات وطنية آسيوية بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 تأكيداً حقيقياً للمكانة الكبيرة التي تحتلها البطولة على الساحة الكروية وتجسيداً لمدى جاذبيتها الفنية والتسويقية وتأثيرها المتنامي في تطوير مخرجات اللعبة في القارة الآسيوية.
وأبدى ثقته في أن الاهتمام المتزايد من الاتحادات الوطنية الآسيوية باستضافة بطولة كأس آسيا سيكون له انعكاسات كبيرة على صعيد إعلاء قيمة البطولة ومكانتها، بما ينعكس بصورة إيجابية على منظومة كرة القدم الآسيوية، معرباً عن أطيب الأمنيات لكافة الاتحادات الراغبة في تنظيم الحدث القاري المتميز. وفق “أخبار 24”.
حضر مراسم تسليم الملف الرسمي للمملكة أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون، ووفد الاتحاد السعودي الذي ضم كلاً من نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق أحمد عيد الحربي، وعدداً من نجوم المنتخب السعودي الذين ساهموا في إحراز بطولتي كأس آسيا 1984 و1988 وهم: أحمد جميل، وشايع النفيسة، وصالح النعيمة، وصالح خليفة، وماجد عبدالله، ومحمد عبدالجواد.