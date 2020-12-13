“الصرامي” يتحدث عن بديل فيتوريا لقيادة النصر

تحدث المتحدث الإعلامي السابق بنادي النصر سعود الصرامي عن المدرب المتوقع لخلافة روي فيتوريا لقيادة الفريق.
وكتب الصرامي عبر تويتر: “مدرب شباب النصر متصدر دوري الشباب، البديل “المحتمل” لفيتوريا في اللحظات المقبلة”.
ولعب النصر تحت قيادة فيتوريا 8 مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيثُ فاز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها، وتلقى الفريق 6 هزائم.
ويحتل النصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط فقط بعد مرور 8 جولات من المسابقة. وفق “أخبار 24”.