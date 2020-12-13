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اخبار رياضية > “الصرامي” يتحدث عن بديل فيتوريا لقيادة النصر
13/12/2020   6:26 م

“الصرامي” يتحدث عن بديل فيتوريا لقيادة النصر

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تحدث المتحدث الإعلامي السابق بنادي النصر سعود الصرامي عن المدرب المتوقع لخلافة روي فيتوريا لقيادة الفريق.

وكتب الصرامي عبر تويتر: “مدرب شباب النصر متصدر دوري الشباب، البديل “المحتمل” لفيتوريا في اللحظات المقبلة”.

ولعب النصر تحت قيادة فيتوريا 8 مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيثُ فاز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها، وتلقى الفريق 6 هزائم.

ويحتل النصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط فقط بعد مرور 8 جولات من المسابقة. وفق “أخبار 24”.

“الصرامي” يتحدث عن بديل فيتوريا لقيادة النصر

اخبار رياضية
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