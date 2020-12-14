6 منارات جديدة بالمسجد الحرام.. ونسبة الإنجاز بها تصل إلى 45%

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه تم إنجاز أكثر من 45% من الأعمال الإنشائية لـ 6 منارات بالمسجد الحرام، موزعة على 3 أبواب.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمشاريع، المهندس عمار الأحمدي، أنه تم الانتهاء من 45% من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، و42% بمنارتي باب العمرة، و37% من أعمال منارة باب الفتح.
وأشار إلى أن الإدارة استفادت من تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية لتنفيذ والإشراف على عدة مشاريع بالتوازي، ومن أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف، إذ بلغت نسبة الإنجاز بدور الصحن 43%، والدور الأرضي 20%، و4% في الدور الأول.
وفق “أخبار 24”.