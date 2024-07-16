ميزة لنقل الصور من غوغل إلى أبل

توصلت أخيراً شركة غوعل مع نظيرتها أبل إلى حل جديد لنقل الصور بينهما في إطار مبادرة نقل البيانات، على أن يتوقع طرح الأداة الجديدة خلال الأسبوع المقبل.
ويتطلب من المستخدم الذي يرغب في نقل الصور تنزيلها من غوغل Photos ثم تحميلها على Apple iCloud لكن دون الحاجة إلى خطوات عديدة في التنزيل والتحميل كما كان يحدث سابقاً.
وتضمن الميزة التي لن تكون متاحة لحسابات الأطفال عدم حذف الملفات من جوجل بعد نقل الصور، ومقاطع الفيديو من صور غوغل إلى صور iCloud. وفق “أخبار 24”.
وسيكون هناك 8 صيغ من أشكال الصور مدعومة في هذا النقل بينها JPEG وHEIC، مع وجود ملفات ممنوعة في عملية النقل مثل ملفات RAW.