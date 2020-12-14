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أخبار محلية > بالفيديو.. هل من يملك وزناً صحياً ليس بحاجة لممارسة الرياضة أو النشاط البدني؟ استشارية تجيب
14/12/2020   4:42 م

بالفيديو.. هل من يملك وزناً صحياً ليس بحاجة لممارسة الرياضة أو النشاط البدني؟ استشارية تجيب

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أكدت استشارية في مجال الصحة العامة، عدم صحة الادعاء بشأن عدم الحاجة لممارسة الرياضة أو النشاط البدني إذا كان الإنسان يملك وزناً صحياً.

وقالت الاستشارية البحرينية كوثر العيد إن ممارسة الرياضة والنشاط البدني لها عدة فوائد منها تحسين اللياقة العضلية، ولياقة الجهاز التنفسي، وتحسين الصحة العقلية والمزاج، وصحة العظام والصحة الوظيفية.

وأبانت أن ممارسة الرياضة والنشاط البدني تسهم في الحد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية ومختلف السرطانات، والاكتئاب، ومرض السكري، والحد من مخاطر السقوط وإصابة الورك والفقرات. ‏ وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل من يملك وزناً صحياً ليس بحاجة لممارسة الرياضة أو النشاط البدني؟ استشارية تجيب

أخبار محلية
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