إعلامي يكشف عن صفقات الهلال في الانتقالات الشتوية.. وقائمة الراحلين

كشف الإعلامي الرياضي، سيف الرخيص، أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، يواصل العمل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي يناير 2021.
وقال “الرخيص”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إدارة الهلال تتفق مع ظهير أيسر نادي الفيصلي محمد قاسم، لانتقاله في الفترة الشتوية القادمة.
وأوضح الإعلامي الرياضي، أن إدارة الهلال اتفقت أيضًا مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عبدالله الحمدان، لانتقاله إلى صفوف الهلال في فترة الانتقالات الشتوية. وفق “أخبار 24”.
وأشار “الرخيص”، إلى أن المغادرين في الفترة الشتوية عمر خربين وجوفينكو، موضحًا أن البديل لجوفينكو، سيكون البرازيلي أليكس تيكسيرا.
إدارة #الهلال تتفق مع الظهير محمد قاسم لانتقاله في الفترة الشتوية القادمة 💙
— سيف الرخيص (@SAiF_ALRAKES) December 14, 2020