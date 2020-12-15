“مؤمنة” بصدد إصدار قرار هام داخل الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي، عائض الدهاس، عن قرار مرتقب داخل مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، بصدد الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال “الدهاس”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تستعد إدارة النادي الأهلي لإعادة الدكتور أحمد نور لرئاسة التنفيذية بدلاً من وليد سلطان.
وأوضح “الدهاس”: “يعد نور من الكفاءات المميزة وقد عمل مع الإدارة السابقة، وحصل النادي خلال فترته على المركز الثاني في الحوكمة.. بالتوفيق للنادي وللدكتور احمد”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.
خبر | تستعد ادارة النادي #الأهلي لاعادة الدكتور احمد نور لرئاسة التنفيذية بدلاً من الاستاذ وليد سلطان ويعد نور من الكفاءات المميزة وقد عمل مع الادارة السابقة وحصل النادي خلال فترته على المركز الثاني في الحوكمة بالتوفيق للنادي وللدكتور احمد …… pic.twitter.com/pq3AjWFeV4
— عائض الدهاس (@ayeedaldahas24) December 14, 2020