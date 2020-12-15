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اخبار رياضية > “الصرامي”: النصر لم يعلن حالة الاستنفار.. و”آل سويلم” سيعيد الفريق لأجواء المنافسة
15/12/2020   1:03 م

“الصرامي”: النصر لم يعلن حالة الاستنفار.. و”آل سويلم” سيعيد الفريق لأجواء المنافسة

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طالب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق صعود الصرامي بعودة سعود آل سويلم؛ رئيس النادي السابق، للجلوس على مقعده من جديد، لإنقاذ الفريق الأول لكرة القدم من كبوته الحالية.

وقال “الصرامي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عودة الشامخ عودة للتنافس.. عودة السويلم مطلب.. الدوري يعاني من ضعف المستوى الفني”.

وتابع “الصرامي”: “هذا ما اتفق عليه خبراء كرة القدم، سعود آل سويلم عودته ستعيد النصر لأجواء المنافسة.. الشامخ شخصية واثقة وصاحب كاريزما طاغية، عودته المنتظرة ستعيد الكثير من أجواء الإثارة المفقودة”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح: “في النصر لم يعلنوا حالة الاستنفار أو حالة الطوارئ لإنقاذ الفريق الكبير.. فيتوريا ما يزال ممسكاً بزمام الأمور وسط برود شديد من الإدارة.. التدريبات اليومية قصيرة والإجازات مستمرة وعدم المبالاة من البرتغالي قائمة”.

“الصرامي”: النصر لم يعلن حالة الاستنفار.. و”آل سويلم” سيعيد الفريق لأجواء المنافسة

اخبار رياضية
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