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أخبار محلية > وفاة مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري
28/12/2020   7:09 م

وفاة مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري

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توفى مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، اليوم الإثنين، إثر أزمة قلبية اعترته في مكتبه.

ونعى وزير التجارة والإعلام المُكلف، ماجد القصبي، مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري.

وأكد القصبي أن الأسمري كان أحد الرجال المخلصين في خدمة الوطن، كما أنه كان دومًا من المبادرين للخير والعطاء، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يُذكر أن الأسمري شغل العديد من المناصب، من بينها مدير التجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ومدير سجن المباحث بالحاير، ورئيس فريق العمل الموحد بسجون المباحث، بالإضافة إلى مدير سجن المباحث في جدة قبل أن يعين مديرًا عامًا للسجون. وفق “أخبار 24”.

وفاة مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري

أخبار محلية
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