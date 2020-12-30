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أخبار محلية > “الصحة” تستقبل طلبات التوظيف لـ”أخصائي غير طبيب” وصيادلة
30/12/2020   9:46 م

“الصحة” تستقبل طلبات التوظيف لـ”أخصائي غير طبيب” وصيادلة

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصصات متعددة لأخصائي غير طبيب وصيادلة، موضحة أن الوظائف المطروحة تشمل الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي.

وأوضحت أنه على المتقدم التحقق من الرغبات المكانية قبل التقديم على الوظيفة، الذي سيكون متاحًا من الخميس 16-5-1442هـ، 1442/05/16هـ، إلى الأربعاء 29-5-1442هـ، ولمدة أسبوعين عبر بوابة التوظيف.

وأضافت أن الوثائق المطلوبة هي وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، وعلى الحاصلين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه مطلوب أيضا شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وشهادة مطبوعة من التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

“الصحة” تستقبل طلبات التوظيف لـ”أخصائي غير طبيب” وصيادلة

أخبار محلية
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