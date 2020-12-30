المملكة تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن

أعربت وزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، عن إدانة المملكة بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.
وأوضحت أن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل ضد الشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية، والذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه تطلعاته.
وأكدت تضامن ووقوف المملكة إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حـادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم. وفق “أخبار 24”.
وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.