بالفيديو.. قادة ورؤساء وفود الخليج يصلون إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة الخليجية

وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي عقب قدومهم لمطار محافظة العلا اليوم (الثلاثاء)، إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
وكان مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا قد شهد استقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للوفود المشاركة في القمة الخليجية، ويرأس الوفد الكويتي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، بينما يرأس الوفد القطري أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. وفق “أخبار 24”.
وحضر الوفد الإماراتي برئاسة نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، بينما ترأس وفد البحرين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أما وفد سلطنة عمان فترأسه نائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد.
فيديو | لحظة وصول قادة ورؤساء ووفود دول الخليج إلى #قاعة_مرايا لبدء انقعاد القمة #القمة_الخليجية_في_العلا#الإخبارية pic.twitter.com/k69TkNPF1N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2021