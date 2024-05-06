اختراع سعودي يفوز بـ”ذهبية” في موسكو

يعمل الطالب أحمد بن محمد البشري، على تسجيل اختراعه المرتبط بإدمان استخدام الهواتف الذكية في إحدى مؤسسات حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية في معرض موسكو الدولي الـ 27 للاختراعات والتقنيات “أرخميدس 2024”.
وأوضح البشري الذي تخصص في علم الاجتماع لـ أخبار 24، أن الاختراع عبارة عن جهاز يقوم بتغيير سلوك وطريقة استخدام الهواتف، إلا أنه يتميز بمنح المستخدم ميزات متعددة منها الأمان، والوصول السريع، والتقليل من السلوك الإدماني.
وأضاف بأن اختراعه الفائز من بين أكثر من 500 اختراع تمثل 220 منظمة عالمية بالمعرض، ظل حبيس الأدراج لمدة سنتين تقريباً، منذ التوصل إلى فكرته عندما كان طالباً بالثانوية عام 2019، نتيجةً لمعاناة مر بها مع بعض الموصلات السلكية، حيث بدأ بتجميع ما يلزم من قطع لبناء نموذج أولي.
كما لفت إلى أنه استفاد من دراسته علم الاجتماع بالجامعة، فقد توصل إلى أن إدمان الأجهزة الذكية هو نتيجة لدخول الآلة كوسيط يربط الناس، ويؤثر التواصل الرقمي على علاقاتهم الواقعية وقد يحد منها، كما تجعل البعض يفقد مهارات الاتصال الفعال.
وبين أن الاختراع تطور عبر مرحلتين، الأولى كانت ذات أهداف تقنية وفنية بحتة، والثانية وضعت سلوك الإنسان وأداءه الاجتماعي في المقام الأول، على الرغم من عدم دراسته الهندسة ولا التخصصات الفنية والتقنية، إلا أنه استلهم بعض الأفكار من قراءة سير المخترعين والعلماء. وفق “أخبار 24”.
واختتم البشري بأنه يطمح بعد الحصول على البراءة إلى التعاقد مع المصانع المحلية، وتصنيع الاختراع وتسويقه في الأسواق المحلية والعالمية، مع إكمال الدراسات العليا، بجانب العمل مع مؤسسات وجهات تُقدر الإبداع.