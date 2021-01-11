عبدالرحمن بن مساعد يرد على شخص اتهمه باستخدام “الواسطة” لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

رد عبدالرحمن بن مساعد على شخص اتهمه باستخدام “واسطة” للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه تقدم للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح عبر تطبيق “صحتي” مثل الآخرين، مشيرًا إلى أن معاناته من السمنة والضغط منحته أولوية للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح قبل 3 أسابيع والثانية اليوم.
وأشار إلى أن الأمر ليس له صلة بـ”الواسطة”، فأي شخص يحصل على الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى.
ليس هناك اي واسطة ، قدمت عبر تطبيق صحتي مثلي مثل غيري ولأن لدي ضغط وسمنة زائدة كان لي اولوية وأخذت الجرعة الأولى من 3 اسابيع والثانية اليوم وهذه ليست فيها واسطة فأي أحد يأخذ الحرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى.. حفظ الله لك جمانة وأعانها https://t.co/7363SbcI7q
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) January 11, 2021
وفق “أخبار 24”.