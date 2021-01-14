“هيئة الاتصالات” تصدر غرامات مالية بأكثر من 40 مليون ريال ضد مخالفين لنظام الاتصالات

فرضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الخميس)، غرامات مالية تجاوزت 40 مليون ريال ضد عدد من شركات الاتصالات المخالفة لنظام الاتصالات بالمملكة.
وأوضحت أنها فرضت غرامة مالية قدرها 31.3 مليون ريال بحق شركة الاتصالات السعودية “STC”، ومبلغ 1.2 مليون ريال بحق شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، ومبلغ 996 ألف ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، ومبلغ 366 ألف ريال بحق شركة اتحاد جوراء “ليبارا”.
فيما فرضت الهيئة على مخالفين آخرين غرامات قُدرت بنحو 6.2 مليون ريال، حيث تضمّنت المخالفات تقديم عروض ترويجية مخالفة لقرارات الهيئة، واستخدام ترددات دون الحصول على ترخيص منها، وعدم الالتزام بتنفيذ قراراتها في عدد من شكاوى المستخدمين. وفق “أخبار 24”.
إلى جانب مخالفات تأسيس شرائح اتصال مخالفة، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة خلال المهل المحدّدة، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، وإرسال رسائل اقتحامية، وتقديم خدمة الرسائل القصيرة دون الحصول على ترخيص.