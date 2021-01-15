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15/01/2021   10:11 ص

بالفيديو.. أخصائي يُحذر من عادات سيئة تؤثر على أسنان الأطفال.. أبرزها مص الأصابع

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حذّر الأخصائي في أمراض الأسنان الدكتور أحمد الشاعر، من بعض العادات السيئة التي تتسبب في بعض المخاطر الطبية على الأسنان لدى الأطفال.  

وقال الشاعر خلال إحدى حلقات برنامج “زوايا الزير” على قناة “الرسالة”، إن هناك عادات سيئة تحدث من قبل الأطفال جراء عدم انتباه الوالدين لها أو عدم تنبيههم بخطورتها تتسبب في مشاكل هيكلية بالفك وتؤثر على خروج ضرس العقل وزيادة مشاكل التقويم، مثل وضع الأدوات والقلم في الفم.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن تلك العادات السيئة تشمل أيضاً مص الطفل لأصابعه وتناول الأكل السريع، لافتاً إلى أن مشاكل الأسنان كانت أقل في الماضي بسبب تغير العادات.

 

بالفيديو.. أخصائي يُحذر من عادات سيئة تؤثر على أسنان الأطفال.. أبرزها مص الأصابع

طب وتداوي
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