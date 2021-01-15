نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. طفل مُصاب بالتوحد يحفظ آيات القرآن بعد سماعها لأول مرة رغم عدم إجادته الكلام
15/01/2021   10:11 ص

بالفيديو.. طفل مُصاب بالتوحد يحفظ آيات القرآن بعد سماعها لأول مرة رغم عدم إجادته الكلام

+ = -
599

تمكّن طفل سعودي مُصاب بالتوحد، من حفظ آيات من القرآن الكريم بعد سماعها لأول مرة، رغم عدم إجادته نطق الكلمات.  

وأوضح أحد أقارب الطفل حسين الشيخي خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الأسرة لاحظت على الطفل من صغره حفظه لآيات القرآن الكريم وبعض السور بشكل كامل بعد سماعها للمرة الأولى.  

وردد الطفل الشيخي بصوت جميل، مجموعة من الآيات القرآنية على الهواء بشكل صحيح. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طفل مُصاب بالتوحد يحفظ آيات القرآن بعد سماعها لأول مرة رغم عدم إجادته الكلام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885131942.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.