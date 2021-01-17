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أخبار المناطق > بالفيديو.. ما هي “الدجيرة” التي يعتبرها بعض أهل الحجاز جنية في الأساطير الشعبية؟
17/01/2021   7:03 ص

بالفيديو.. ما هي “الدجيرة” التي يعتبرها بعض أهل الحجاز جنية في الأساطير الشعبية؟

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استعرض برنامج “ناس لوجيا” على قناة السعودية أسطورة شعبية خرافية عن جنية قال إن أهل مدن الحجاز يطلقون عليها اسم “الدجيرة”.

وأوضح أن الجنية في الأسطورة تشبه في سماتها “الغول” في روايات التراث العربي، وأنها لا تظهر إلا ليلا، في شكل امرأة، وإذا مشت تنطلق من خطواتها جلجلة الخلاخيل.

وأضاف أن الجنية المرأة ربما حملت على ذراعيها طفلا ملفوفا، أو خرجا كأكياس الباعة يُطلق عليه “البقجة”، وإذا قابلها رجل في الطريق أظهرت أنها تنوء بحملها فتتجه له، فيقوم بحمل الطفل، إلا أنه شيئا فشيئا يشعر الرجل أن الطفل يكبر حجمه ويطول، فيخاف ويرتعد، وربما يفقد الوعي أو يعتريه الجنون أو يفر هاربا بعد أن يقذف الطفل وسط صيحات الدجيرة. وفق “أخبار 24” .

وتقول الأسطورة أيضا إن من يتمكن من القبض على ظل الدجيرة ويطعنه بخنجره تصبح هذه الجنية خادمة له.

بالفيديو.. ما هي “الدجيرة” التي يعتبرها بعض أهل الحجاز جنية في الأساطير الشعبية؟

أخبار المناطق
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