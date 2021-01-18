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اخبار رياضية > قانوني: لا يوجد ما يمنع توقيع بلعمري للأهلي
18/01/2021   7:15 م

قانوني: لا يوجد ما يمنع توقيع بلعمري للأهلي

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كشف القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أحمد الأمير، أنه لا يوجد مانع قانوني، يعيق توقيع مدافع ليون الفرنسي، الدولي الجزائري جمال بلعمري، إلى فريق الأهلي.

وقال “الأمير”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قانونياً سوف يكون الأهلي متضامنا مع اللاعب في دفع أي مبلغ توجبه (فيفا) ضد بلعمري في حال رفع الشباب قضية ضده.. قانونياً لا يوجد ما يمنع الأهلي من التوقيع مع بلعمري”.

وتابع “الأمير”: “الأهلي غير ملزم بسداد أي مبلغ للشباب حاليًا لأن الاتفاقية بين بلعمري والشباب فقط.. لاحقاً بعد صدور قرار فيفا يعتبر الأهلي متضامن مع بلعمري؛ ويحمي نفسه بنص في العقد يجيز له خصم أي مبالغ من مستحقات اللاعب”. وفق “أخبار 24”.

وكان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، قد كشف مؤخرًا، بالتزامن مع أنباء اقتراب الأهلي من التوقيع مع جمال بلعمري، أن انضمام اللاعب للأخير، مرهون بموافقة نادي الشباب.

قانوني: لا يوجد ما يمنع توقيع بلعمري للأهلي

اخبار رياضية
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