قانوني: لا يوجد ما يمنع توقيع بلعمري للأهلي

كشف القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أحمد الأمير، أنه لا يوجد مانع قانوني، يعيق توقيع مدافع ليون الفرنسي، الدولي الجزائري جمال بلعمري، إلى فريق الأهلي.
وقال “الأمير”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قانونياً سوف يكون الأهلي متضامنا مع اللاعب في دفع أي مبلغ توجبه (فيفا) ضد بلعمري في حال رفع الشباب قضية ضده.. قانونياً لا يوجد ما يمنع الأهلي من التوقيع مع بلعمري”.
وتابع “الأمير”: “الأهلي غير ملزم بسداد أي مبلغ للشباب حاليًا لأن الاتفاقية بين بلعمري والشباب فقط.. لاحقاً بعد صدور قرار فيفا يعتبر الأهلي متضامن مع بلعمري؛ ويحمي نفسه بنص في العقد يجيز له خصم أي مبالغ من مستحقات اللاعب”. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، قد كشف مؤخرًا، بالتزامن مع أنباء اقتراب الأهلي من التوقيع مع جمال بلعمري، أن انضمام اللاعب للأخير، مرهون بموافقة نادي الشباب.
– مشكلة البعض انه إعلامي وقانوني وحكم
– يا عزيزي #الاهلي غير ملزم بسداد أي مبلغ #للشباب حاليا لان الاتفاقية بين #بلعمري و #الشباب فقط
– لاحقاً بعد صدور قرار #فيفا يعتبر #الاهلي متضامن مع #بلعمري ؛ ويحمي نفسه بنص في العقد يجيز له خصم أي مبالغ من مستحقات اللاعب https://t.co/1LR4LPgKuw
— ⚖️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 18, 2021