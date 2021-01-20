نفذت وكالة البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة عدة جولات رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات حيال المخالفين.
وأسفرت جولات فرق بلدية العزيزية عن غلق معمل مخالف لبيع المياه المعبأة بدون ترخيص، ويفتقر للاشتراطات الصحية ووسائل السلامة.
وصادرت فرق بلدية الشرائع 2طن من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية “إكرام” لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها، في جولة على الباعة الجائلين المخالفين، بالإضافة لمصادرة وإتلاف 245 كغم من لحوم لم يتم ذبحها في المسالخ النظامية مع عدم وجود الختم عليها.
وفق “أخبار 24”.