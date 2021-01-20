نفذت وكالة البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة عدة جولات ‏رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من تنفيذ ‏الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ ‏على الصحة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات ‏حيال المخالفين.‏

وأسفرت جولات فرق بلدية العزيزية عن غلق معمل مخالف لبيع ‏المياه المعبأة بدون ترخيص، ويفتقر للاشتراطات الصحية ‏ووسائل السلامة.‏

وصادرت فرق بلدية الشرائع ‏‎ 2‎طن من الخضراوات والفواكه ‏وتسليمها لجمعية “إكرام” لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها، في ‏جولة على الباعة الجائلين المخالفين، بالإضافة لمصادرة وإتلاف ‏‏245 كغم من لحوم لم يتم ذبحها في المسالخ النظامية مع عدم ‏وجود الختم عليها.‏

بلديات مكة: مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية وغلق معمل ‏للمياه (صور)

بلديات مكة: مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية وغلق معمل ‏للمياه (صور)

بلديات مكة: مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية وغلق معمل ‏للمياه (صور)

بلديات مكة: مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية وغلق معمل ‏للمياه (صور)

وفق “أخبار 24”.