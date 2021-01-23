اضطرابات صحية كثيرة تنتظر المفرطين في تناول اللحوم الحمراء

أكد أطباء أهمية انتباه الشخص إلى مقدار ما يتناوله من اللحوم الحمراء، بسبب ما يمكن أن تسببه من أثر سيئ على المدى الطويل على صحة الإنسان.
وقال عميد كلية العلوم بالجامعة الكندية، الباحث روي يونغ، وفقًا لسكاي نيوز عربية، إنه علينا أن ننتبه للبروتينات التي نتناولها وإن كانت مفيدة بسبب زيادة مادة هيدروجين السولفيد.
وأوضح أن البروتينات التي تدخل جسمنا عن طريق تناول اللحم تجبر أنسجة الجسم على إفراز هيدروجين السولفيد، وهو غاز سام له رائحة شبيهة بالبيض الفاسد لو شمَّه الإنسان.
ويتعرض المفرطون في تناول اللحم، لاضطرابات صحية كثيرة عندما يتقدمون في العمر، مثل الكولسترول وارتفاع ضغط الدم، ويحبذ الخبراء، الحصول على البروتين من خلال الأغذية النباتية أو الموجودة في السمك والدجاج.