وصل الرياض، اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيقود مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره النصر، في نهائي بطولة كأس السوبر، المقرر له الـ 30 من يناير الجاري.
ويقود الحكم الإيطالي دانييلو روساتو، مواجهة كأس السوبر التي ستجمع الهلال بصفته بطل الدوري الموسم الماضي، والنصر بصفته وصيفاً لبطل “كأس الملك”، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وكان الحكم أدار نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ومنح 4 بطاقات صفراء لكل فريق، كما قاد مباراتين في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، إحداهما بين يونايتد وباريس سان جيرمان.
يذكر أن اتحاد كرة القدم كان قد وقَّع في وقت سابق اتفاقيةً مع شركة مياه “بيرين” لرعاية مباراة السوبر، حيث تم الاتفاق على إطلاق اسم “كأس بيرين للسوبر السعودي” على النسخة الحالية.
وفق “أخبار 24”.