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أخبار محلية > هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشرة الأخيرة من شعبان؟ “السليمان” يُجيب
31/03/2021   1:17 م

هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشرة الأخيرة من شعبان؟ “السليمان” يُجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان السابق في الأيام العشرة الأخيرة من شهر شعبان، ومدى جواز تتابع أيام الصيام من عدمه.

وأكد “السليمان”، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه يجوز ألا تكون أيام صيام القضاء متتابعة، إلا أن أهل العلم يرون أن الأفضل أن تكون هذه الأيام متتابعة من أجل أن يرفع المسلم ما على ذمته من هذا الصيام.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يجوز للمسلم الصيام عما فاته من أيام قبل قدوم رمضان المقبل، لافتًا إلى أنه يمكن للمرأة الحامل أو المرضعة أو المرضى تأجيل الصيام إذا شقّ عليهم ذلك.

هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشرة الأخيرة من شعبان؟ “السليمان” يُجيب

أخبار محلية
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