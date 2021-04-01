محكمة بجدة تُغرم سيدة 50 ألف ريال لإدانتها بـ”تخبيب” صديقتها على زوجها

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، حكماً بإلزام سيدة بدفع 50 ألف ريال لزوج صديقتها؛ بعد إدانتها في واقعة تخبيب صديقتها ودفعها إلى عدم إطاعة زوجها.
وتشير التفاصيل إلى أن الزوج اتهم صديقة زوجته بالتسبب بزعزعة علاقته الزوجية، من خلال تحريضها لزوجته على عصيانه وعدم إطاعته بخدمة المنزل وإشعاره بعدم الرغبة في التحدث معه، أو الحصول على إذن منه في حال الخروج من المنزل.
وطالب الزوج وفقاً لـ”الوطن”، بتعويضه عن الضرر الذي لحق بحياته الزوجية جراء النصائح التي قدمت لزوجته من صديقتها وتسببت في زيادة نفوره منها، مبيناً أنه اكتشف دورها في ذلك بعد عدة شهور من حدوث المشاكل والخلافات بينه وزوجته.
وأقرّت المدعى عليها بتقديمها نصائح لصديقتها منذ أيام الدراسة، بعدما استشارتها في وقوع خلافات بينها وبين زوجها، موضحةً أنها توقعت بأن الأخيرة لا ترغب في زوجها مثلما كرهت هي الرجال.
وأوضحت صديقة الزوجة، أنها نصحتها بعدم التجاوب مع زوجها في كل ما يطلب منها وإن كان حقاً واجباً أو مباحاً، وعدم إجابته عند الاتصال بها، وإشعاره باستيائها منه حتى يطلقها دون أن يترتب على ذلك خسارة مادية لها.
وقررت المحكمة إلزام صديقة الزوجة بدفع 50 ألف ريال غرامة مالية تسلم للزوج، إلى جانب أخذ تعهد عليها بألا تنصح أي متزوجة مهما كان الدافع للنصح.