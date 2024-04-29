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جديد المحليات > الأرصاد تنصح بتأجيل السفر براً
29/04/2024   7:24 ص

الأرصاد تنصح بتأجيل السفر براً

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نصح المركز الوطني للأرصاد، بتأجيل السفر براً لغير الضرورة، مع أهمية الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المُصاحبة للأمطار خاصة الرياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول المفاجئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المركز رفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية.

وكان المركز قد توقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

وعلقت عدة إدارات تعليمية، الدراسة الحضورية (الاثنين) في المدارس الخاصة بها؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة الجميع.

الأرصاد تنصح بتأجيل السفر براً

جديد المحليات
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