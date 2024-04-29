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جديد المحليات > انحراف طائرة عن مسارها بمطار الرياض
29/04/2024   7:24 ص

انحراف طائرة عن مسارها بمطار الرياض

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كشف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عن وقوع حادثة انحراف طائرة عن مسارها بالمدرج الرئيسي للمطار أمس (الأحد)، دون وقوع أي إصابات بين الركاب، وسط استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأوضح المطار، أن واقعة الانحراف وقعت لرحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، قبل أن تتوقف في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما.

وأشار إلى أنه بعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار. وفق “أخبار 24”.

انحراف طائرة عن مسارها بمطار الرياض

جديد المحليات
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