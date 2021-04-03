يعد التفاح والمانجو والكرز واللوز والبطاطس وجوز الطيب من الأطعمة الشائع تناولها في مختلف بلدان العالم، ومن بين مكونات هذه الأغذية توجد كميات ضئيلة لمواد سامة قد تسبب الغثيان والقيء والإسهال والهلوسة والنعاس والدوخة، وأحيانًا الموت.
وفي السطور التالية سنذكر أبرز الأطعمة التي تحتوي على أشياء يؤدي تناولها إلى ضرر بالجسم، ووفقًا لموقع “webmd” تتمثل هذه الأطعمة فيما يلي:
نواة الكرز
إن النواة الموجودة في وسط الكرز تحتوي على كميات ضئيلة من حمض البروسيك، المعروف أيضًا باسم “السيانيد”، وهو مادة سامة، ولكن لا داعي للقلق إذا ابتلعت عن طريق الخطأ أحدها، فالنواة السليمة تمر عبر نظامك الهضمي وتخرج مع الفضلات، ومن الأفضل تجنب ابتلاعها عند تناول الكرز.
بذور التفاح
تحتوي بذور التفاح أيضًا على مادة “السيانيد” الموجودة في نواة الكرز، ولحسن الحظ، تحتوي بذور التفاح على طبقة واقية تمنع السيانيد من الدخول إلى نظامك الهضمي إذا أكلتها عن طريق الخطأ، ولكن من الجيد توخي الحذر، لأن الجرعات الصغيرة من السيانيد يمكن أن تسبب التنفس السريع، وربما الموت.
نبات البلسان
يمكنك تناول نبات البلسان على شكل شراب أو مكمل لتقوية جهاز المناعة لديك وعلاج أعراض البرد أو الأنفلونزا أو الإمساك، ولكن تناول أوراق البلسان غير الناضج قد يجعلك تشعر بالسوء بدلًا من التحسن، إذ تحتوي على مادتين كيميائيتين يمكن أن تسببا الغثيان والقيء والإسهال.
جوزة الطيب
تضيف جوزة الطيب نكهة لطيفة عند إضافتها بكميات صغيرة إلى المخبوزات، ولكن تناولها بالملعقة، يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة لنظامك، فالكمية منه حتى ملعقتين صغيرتين منها يمكن أن تكون سامة لجسمك بسبب الميريستيسين الموجود بزيت جوزة الطيب الذي يمكن أن يسبب الهلوسة والنعاس والدوخة والارتباك والنوبات.
البطاطس الخضراء
تحتوي درنات البطاطس الموجودة تحت الأرض على مادة سامة تسمى “جليكوالكالويد”. تجعل هذه البطاطس تبدو خضراء، ويمكن أن يسبب تناول البطاطس التي تحتوي على نسبة عالية من الجلايكوكالويد الغثيان والإسهال والارتباك والصداع والموت.
الفاصوليا الحمراء النيئة
تحتوي الفاصوليا الحمراء النيئة على أعلى تركيز من الليكتين، وهي مادة سامة يمكن أن تسبب لك ألمًا سيئًا في المعدة، أو تجعلك تتقيأ، أو تسبب لك الإسهال، ويتطلب الأمر تناول 4 أو 5 حبات منها حتى تظهر آثارها الجانبية، لذلك من الأفضل أن تغلي الحبوب قبل الأكل.
أوراق الراوند
لا بأس بتناول الساق، لكن اترك الأوراق لأنها تحتوي على حمض الأكساليك، الذي يرتبط بالكالسيوم ويصعب على جسمك امتصاصه، وفي المقابل، لا تستطيع عظامك النمو بالطريقة التي ينبغي أن تنمو، كما تصبح عرضة لخطر الإصابة بحصوات الكلى ومشاكل تخثر الدم والقيء والإسهال والغيبوبة.
اللوز المر
كلا النوعين من اللوز المر والحلو يحتويان على أميجدالين، وهو مركب كيميائي يمكن أن يتحول إلى “السيانيد”، لكن اللوز المر يحتوي على أعلى المستويات من الأميجدالين، والأفضل تناول اللوز الحلو كوجبة خفيفة، أما تناول اللوز المر فيمكن أن يسبب التقلصات والغثيان والإسهال.
فاكهة النجمة
إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى، فمن الأفضل ترك فاكهة النجمة خارج نظامك الغذائي، ويمكن للكلى الطبيعية تصفية السموم الموجودة في هذه الفاكهة الحلوة، ولكن بالنسبة للنظام الذي لا يمكنه ذلك، فإن السم يلتصق ويمكن أن يسبب تشويشًا عقليًا ونوبات صرع والموت.
المشروم
قد تكون رائعة في البيتزا، لكن احذر تناول أنواع معينة من الفطر في البرية، لأن هناك نوعين ضارين بشكل خاص، وهما “أمانيت فالوسياني” و”أمانيت سام”، ويمكن أن يسبب تناول هذا الفطر البري آلامًا في البطن، والإسهال والقيء والجفاف والعطش الشديد والفشل الكبدي والغيبوبة والموت.
مانجو
يحتوي جلد ولحاء وأوراق المانجو على اليوروشيول، وهو السم الموجود في اللبلاب السام، وإذا كنت تعاني من حساسية من اللبلاب السام، خاصة إذا كانت تلك الحساسية سيئة، فإن قضم المانجو يمكن أن يتسبب في رد فعل شديد مع انتفاخ وطفح جلدي وحتى مشاكل في التنفس.
وفق “أخبار 24”.