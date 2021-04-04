نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعدما واجهت مشكلة واضحة.. “البنتاجون” تستعين بمبتعث لحل قضية جنائية رقمية
04/04/2021   6:54 ص

بعدما واجهت مشكلة واضحة.. “البنتاجون” تستعين بمبتعث لحل قضية جنائية رقمية

+ = -
625

استعانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بمبتعث الدكتوراه فهد سلامة للمشاركة في حل قضية جنائية في مجال الأمن الرقمي والسيبراني، وذلك بعد أن مثلت القضية مشكلة لطاقم التحليل الجنائي الرقمي هناك.

وقال سلامة، خلال لقائه في برنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، إنه تلقى طلبًا للمشاركة في تحليل القضية بعد أول بحث متخصص له في هذا المجال، ليبدأ بعدها المشاركة في التحقيق بالقضية التي تتعلق باستخدام تطبيقات للحوسبة السحابية.

وتمكن المبتعث من وضع العديد من الفرضيات، التي ارتبطت بدورها مع بعض الحقائق، ما أسهم في عملية تحليل الأدلة الرقمية لهذه القضية. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن عددا من الجهات العالمية، وعلى رأسها الإنتربول، قد تواصلت معه من أجل استخدام بعض بحوثه كمرجع لها، كما دعته للمشاركة في تقييم الإطار الدولي للتحقيق الجنائي الرقمي للطائرات المسيّرة.

بعدما واجهت مشكلة واضحة.. “البنتاجون” تستعين بمبتعث لحل قضية جنائية رقمية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145753.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.