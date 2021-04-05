“مؤمنة” يكشف عن مفاجأة بعد انتهاء الجمعية العمومية للأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، عن مفاجأة بشأن قيمة الدعم المالي الذي تلقاه النادي، من الأعضاء في عهده، وذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أمس الأحد.
وقال “مؤمنة”، خلال الجمعية العمومية، وفقًا لصحيفة “الرياض”، إن الدعم الذي تلقاه في عهد إدارته من قبل أعضاء الشرف بلغ 8 ملايين ريال فقط، مؤكدًا أن المسؤولية التضامنية لمن يرغب بالتقدم للرئاسة تبلغ 37 مليون ريال.
وحضر الجمعية التي تمت عبر منصة إلكترونية، ممثل وزارة الرياضة بجدة وعدد من الأعضاء الذهبيين والعاديين يتقدمهم الأمير منصور بن مشعل، والأمير تركي بن محمد الفيصل، وأحمد عيد، الذين طالبوا برحيل الإدارة الحالية وتقديمها للاستقالة بشكل رسمي.
ويواجه فريق الأهلي نظيره الرائد مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.