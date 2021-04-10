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10/04/2021   8:31 ص

بينها فقدان الشهية.. هذه الأعراض تستلزم إجراء اختبار “كورونا”

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حصر تقرير حديث، كل الأعراض التي تستلزم الشعور بها إجراء اختبار “كورونا”؛ للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.  

وتضمنت قائمة الأعراض، ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان حاسة الشم أو تغيرها وفقدان أو تغير في حاسة التذوق وصداع الرأس والتهاب الحلق وإسهال، وآلام في البطن وسيلان الأنف وفقدان الشهية وبحة في الصوت. 

وشملت الأعراض وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، التعب غير العادي وطفح جلدي وتقرحات غريبة في اللسان والفم، وكذلك تقرحات غريبة في أصابع اليدين والقدمين وضيق في التنفس وآلام في الصدر وآلام العضلات.  وفق “أخبار 24”.

وبيّن التقرير، أن فحص كل شخص يعاني من الأعراض السبعة الرئيسية وهي السعال والحمى وفقدان الشم والتعب والتهاب الحلق والصداع أو الإسهال سيكشف 96 % من حالات عدوى “كورونا”. 

بينها فقدان الشهية.. هذه الأعراض تستلزم إجراء اختبار “كورونا”

طب وتداوي
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