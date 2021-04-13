“الشؤون الإسلامية” تصدر تعميمًا بشأن المدة الفاصلة بين الأذان والإقامة وصلاتي المغرب والعشاء في رمضان

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الإثنين، تعميمًا بشأن الإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في رمضان ساعتان، وذلك حسب توقيت أم القرى.
وشددت على ضرورة الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق، ما عدا صلاة الفجرة تكون المدة الفاصلة 20 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة من التعاميم التي أصدرتها الوزارة، في إطار حرصها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة مرتادي المساجد.