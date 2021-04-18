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أخبار محلية > بالفيديو.. أمين لجنة مكافحة “كورونا”: تطعيم 70% من المجتمع ضد الفيروس قد يُعيد الدراسة حضورياً
18/04/2021   8:18 ص

بالفيديو.. أمين لجنة مكافحة “كورونا”: تطعيم 70% من المجتمع ضد الفيروس قد يُعيد الدراسة حضورياً

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أكد أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس “كورونا”، الدكتور طلال التويجري، أن تطعيم 70% من المجتمع بلقاح “كورونا” قد يساهم في عودة الدراسة حضورياً.

وقال التويجري خلال إحدى حلقات برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن الخطة الحالية هي الوصول إلى تلقيح 70% من المجتمع قبل نهاية 2021، مضيفاً: “إذا وصلنا لهذا ربما عدنا إلى الدراسة حضورياً”.

ونوه إلى أن قرار تعليق الدراسة اتخذ قبل أن يكون هناك أي تفشٍ لحالات إصابة بالفيروس في المدارس، مشيراً إلى أن هذا القرار منع حدوث أمر قاسٍ في مواجهة الجائحة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمين لجنة مكافحة “كورونا”: تطعيم 70% من المجتمع ضد الفيروس قد يُعيد الدراسة حضورياً

أخبار محلية
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