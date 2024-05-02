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جديد المحليات > “أبل” تُصلح عُطل توقّف صوت “المنبّه”
02/05/2024   7:20 ص

“أبل” تُصلح عُطل توقّف صوت “المنبّه”

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تعمل شركة “أبل” الأمريكية، على حل العطل التقني الذي تسبب في تشغيل إشعارات التنبيه بدون صوت في جهاز آيفون، وذلك بعد تلقيها شكاوى من المستخدمين بهذا الشأن خلال الأسابيع الماضية.

وتسبب هذا العطل، وفقاً لموقع “The Verge” التقني، في استياء العديد من المستخدمين؛ لتسببه في تفويت مواعيد العمل وغيرها من المواعيد المهمة، نظراً للتأخر في الاستيقاظ من النوم لاعتمادهم على أصوات المنبه.

ولم تفصح الشركة بعد عن الإجراء الذي سوف تتخذه لإصلاح هذا العطل، إلا أنها أكّدت أنها تعمل جاهدة على معرفة أسباب عدم تشغيل أصوات المنبهات عند الوقت المحدد لها، مشيرةً إلى أنها تحاول حل المشكلة في أقرب وقت. وفق “أخبار 24”.

فيما أفاد الخبراء بأن المشكلة تتعلق بخاصية “Attention Aware” ، والتي تعمل على خفض مستوى صوت التنبيهات تلقائيًا، مشيرين إلى أنه يمكن إعادة تشغيل أصوات التنبيه بمجرد تعطيل تلك الخاصية من الإعدادات.

“أبل” تُصلح عُطل توقّف صوت “المنبّه”

جديد المحليات
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